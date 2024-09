Wen Lothar Matthäus im neuen DFB-Kapitänsteam vermisst: "Das finde ich schade"

Matthäus: Kimmich "ist die logische und richtige Wahl"

Mit der Entscheidung von Nagelsmann, Kimmich als Kapitän des DFB-Teams zu benennen, geht Matthäus jedoch trotzdem völlig d'accord. "Er ist die logische und richtige Wahl. Sein Standing, seine Leistung und seine Erfahrung sprechen für sich. Er legt auch verbal mal den Finger in die Wunde und das darf er jetzt als Kapitän erst recht."

Kimmich werde, "sollte er länger bei Bayern spielen als Manuel Neuer", auch beim Rekordmeister die Binde übernehmen, prognostiziert der 63-Jährige, der es grundsätzlich bevorzugt, einen Mittelfeldspieler als Kapitän zu haben. "Ich habe es lieber, wenn der Spielführer im Zentrum spielt und nicht hinten, aber ein Philipp Lahm hat das trotzdem großartig gemacht und Manuel Neuer natürlich auch. Wenn ich es mir allerdings wünschen dürften, dann soll der verlängerte Arm des Trainers mitten im Geschehen agieren."

Das DFB-Team ist am Samstag (7. September) für den Start der neuen Nations-League-Saison zu Hause in Düsseldorf gegen Ungarn im Einsatz. Am Dienstag, den 10. September, geht es in Amsterdam gegen die Niederlande weiter.