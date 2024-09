"Der hat einen Knall": Teamkollege packt über Joshua Kimmich und Jonathan Tah aus

© getty

Andrich über Tah: "Geht nicht spurlos an einem vorbei"

Andrich sprach zudem über das Tauziehen um Jonathan Tah. Der Innenverteidiger wollte eigentlich zum FC Bayern wechseln, musste dann aber doch in Leverkusen bleiben. Die Klubs konnten sich nicht auf eine Ablöse einigen.

"Wenn man sich in einen Fußballer und einen Menschen hineinversetzen kann, weiß man, dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht. Ich hatte eine ähnliche Situation, als ich von Union Berlin zu Leverkusen gewechselt bin. Da hat sich das auch alles lange gezogen. Da ist es nur menschlich, dass es Situationen gibt, in denen du nicht genau weißt, was die jeweiligen Seiten genau denken. Jona hat das aber richtig gut gemacht, ist damit professionell umgegangen. Für uns in der Mannschaft gab es nie Zweifel daran, dass er dazugehört und ein Anführer ist. Wann immer es auf den Platz ging und geht, gibt er alles - und das ist das Wichtigste", sagte der zehnfache deutsche Nationalspieler.

Andrich spielt seit 2021 in Leverkusen und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam er in 45 Pflichtspielen auf sechs Tore und fünf Vorlagen.