"Nicht ganz so sensibel sein": Was Joshua Kimmich stört

Kimmich erklärte: "Ich bin generell nicht so der große Fan von dem neuen System - so nenne ich es mal -, dass nur noch ein Spieler mit dem Schiri reden darf. Das ist von der Idee her schon in Ordnung. Aber ich finde, dass die Schiris dann etwas sensibel sind."

Der Defensivspieler vom FC Bayern führte aus: "Manchmal reagiert man natürlich mit Emotionen: Das hat gar nichts mit dem Schiri zu tun, sondern man ärgert sich über eine Situation und oft wird es von den Schiedsrichtern so aufgenommen, dass sie damit gemeint sind. Dadurch bekommt man eben schnell Gelbe Karten. Hier in der Nations League ist man nach zwei Gelben Karten gesperrt, dann kann das schon sehr weh tun."

Seit der EM ist in UEFA-Wettbewerben die Regel in Kraft, dass einzig der Kapitän noch mit dem Schiedsrichter reden darf. Andere Spieler werden für Lamentieren sofort mit Gelben Karten bestraft. So sollen Rudelbildungen vermieden werden. Mehrere europäische Ligen zogen bereits nach, unter anderem auch die Bundesliga.