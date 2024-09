"Er muss zu seinem Wort stehen": Klare Ansage an Manuel Neuer

© getty

Ter-Stegen-Ausfall "extremer Schlag" für DFB-Team

Deutschlands Nummer eins ter Stegen hatte sich am vergangenen Wochenende bei einem Ligaspiel des FC Barcelona die Patellasehne gerissen und wird wohl für den Rest der Saison verletzt ausfallen. Für das DFB-Team und ter Stegen sei dies "ein extremer Schlag und enorm bitter", so Effenberg, der fest davon ausgehe, dass er "wieder zurückkommt und dann wieder wie gehabt zu 100 Prozent seine Leistung in alter Stärke bringen wird. Er hat jetzt ein Jahr Zeit, um sein Comeback für die kommende Saison vorzubereiten und dann seinen großen Traum von einer WM als deutscher Stammtorwart zu erfüllen."

Als mögliche Zwischenlösungen sieht Effenberg Alexander Nübel und Oliver Baumann. Der Stuttgarter Schlussmann habe "bereits in der letzten Saison sehr, sehr stark für den VfB Stuttgart gehalten - und ist diese Saison in der Champions League auf höchstem Niveau gefordert, seine Leistungen weiter so konstant abzurufen."

Baumann wäre wiederum die "zuverlässigere" Variante. "Ich finde es schade, dass er nie den Schritt zu einem großen Team mit Titelchancen gemacht hat. Allein die Tatsache, dass er trotzdem seit so langer Zeit schon im Kreis der Nationalmannschaft spielt, ist deshalb eine herausragende Leistung", so Effenberg.