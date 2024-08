"Toni hat ja auch ein bisschen länger Pause gemacht": Manuel Neuer deutet Verbleib bei Nationalmannschaft an

"Toni hat ja auch ein bisschen länger Pause gemacht und kam dann zum Turnier wieder zurück", sagte Neuer am Rande der Marketing-Tour des deutschen Rekordmeisters in Südkorea. Eine Anspielung auf die Rückkehr von Kroos zur Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land, nachdem der Mittelfeldspieler drei Jahre zuvor seinen Rücktritt verkündet hatte.

Die nächsten Spiele der Nationalmannschaft stehen bereits im September an, wenn es in der Nations League gegen Ungarn und die Niederlande geht. Bis dahin könnte Neuers DFB-Zukunft weiterhin unklar sein.

"Man macht sich immer Gedanken, das konnte ich auch in der letzten Zeit tun. Ich war sehr glücklich und zufrieden. Natürlich nicht mit dem Ausscheiden, aber mit der Art und Weise, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind und wie wir mit den Fans zusammengekommen sind. Im Urlaub sind viele Leute zu mir gekommen und haben sich bedankt für die schöne Zeit, die wir diesen Sommer zusammen erlebt haben. Das war durchweg positiv", sagte er und betonte: "Es ist es für mich noch nicht an der Zeit, etwas bekannt zugeben oder zu sagen, wie es weitergehen wird. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden und dann muss ich mir im Klaren darüber sein, was ich will."