"Bleiben für immer": Pedri reagiert auf Entschuldigung von Toni Kroos

"Auf diesem Wege mir noch ganz wichtig: Verzeihung und gute Besserung an Pedri!", schrieb Kroos: "Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler."

Spanien trifft im Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München auf Frankreich, auch Pedri will dann vor Ort sein. "Ich bin für die EM nach Deutschland gekommen und werde hier bleiben, bis zum Ende", schrieb er in seinem Beitrag: "Denn der Traum, daran gibt es keinen Zweifel, lebt weiter."