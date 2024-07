"Er wäre ein würdiger Nachfolger": Wer könnte Ilkay Gündogan als DFB-Kapitän beerben? Ex-Nationalspieler nennt seinen Kandidaten

Neuer wäre dann 40 Jahre alt. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft nur noch bis 2025, danach soll ihn in München eigentlich der aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehene Alexander Nübel (27) beerben. Als Nachfolger in der Nationalmannschaft steht der "ewige" Kronprinz Marc-Andre ter Stegen (32) bereit.

Neuer hatte nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) angekündigt, er werde sich für eine Entscheidung "Zeit nehmen, alles noch mal analysieren und schauen, wie es mir geht und auch Gespräche führen".

Bei Thomas Müller glaubt Adler "zwischen den Zeilen herausgelesen zu haben nach dem Spiel, dass es sein letztes Spiel war".

Müller hatte am vergangenen Freitag ein baldiges Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt und betont, er habe "höchstwahrscheinlich" seine Abschiedsvorstellung gegeben.