"Da beleidigt der mich erst mal durch": Toni und Felix Kroos packen über Antonio Rüdiger aus

Felix Kroos erinnerte sich an ein Spiel in der Bundesliga mit Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart, für den damals Rüdiger aktiv war.

"Ich habe gegen ihn verteidigt, die Ecke war noch nicht mal ausgeführt, da beleidigt der mich erst mal durch. Ich bin gerade erst rein, ich konnte ihm noch gar nichts getan haben. In dem Moment dachte ich: 'Was ist denn mit dem los?' Aber im Nachhinein find' ich das einfach geil", sagte der 33-Jährige.

Toni Kroos, der in den vergangenen beiden Spielzeiten mit seinem Kollegen aus der deutschen Nationalmannschaft auch gemeinsam bei Real aktiv war, kennt Rüdiger mittlerweile sehr gut - und ist vom 31-Jährigen begeistert.

"Ich bin ein Fan von: Lass die Leute so sein, wie sie sind. Und gerade so speziellere Typen, das ist er ja, die muss man machen lassen. Und ich finde, es ist viel damit erzählt, wenn du sagst, dass du mit diesem Spieler lieber selbst zusammenspielst, als gegen ihn. Ich glaube, das trifft auf wenige so zu wie auf Toni", so die Legende der Königlichen.