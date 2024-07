"Ein Land, das ständig in Tristesse und Schwarzmalerei verfällt": Die Stimmen und Reaktionen zum EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann (Bundestrainer) über...

... das Aus gegen Spanien: "Es sind Tränen geflossen. Joshua Kimmich hat geredet, ich habe auch noch ein paar Worte gesagt. Es war heute nicht verdient, und der Schiedsrichter hat auch ein bisschen für Spanien gepfiffen. Was uns trösten kann, ist, dass wir gemeinsam wieder schöne Momente mit der Nationalmannschaft hatten. Die Fans haben uns wirklich gepusht. In der Verlängerung waren wir nah dran, wir hatten drei Riesendinger. Der Schuss bei der umstrittenen Szene ist sehr gut, der geht wahrscheinlich sogar rein. Das ist ein klarer Elfmeter."

... die EM: "Die Spieler sollen mitnehmen, dass wir es geschafft haben, ein Land, das stetig und ständig in Tristesse verfällt und in Schwarzmalerei, gemeinschaftlich aufzuwecken und schöne Momente zu bescheren. Ich hoffe, dass diese Symbiose zwischen Fußballfans und Fußballmannschaft auch in der normalen Gesellschaft stattfinden. Dass wir begreifen, dass wir gemeinschaftlich mehr bewegen können als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Gemeinsam ist man stärker, mit Fans ist man stärker als ohne, mit seinem Nachbarn ist man stärker als ohne, dass wir wieder mehr gemeinsam machen. Diese Gemeinsamkeit hat uns sehr gut getan"

... Emre Can: "Es war nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Er wirkte tatsächlich irgendwie müde, vielleicht auch angespannt. Ich habe noch nicht mit ihm besprochen, woran es lag. Er hatte nicht so viele Aktionen im Zweikampf, wie wir uns das erhofft haben."

... Florian Wirtz: "Er hat bei Leverkusen viel gespielt, ähnlich wie heute bis zur letzten Minute alles reinwerfen müssen. Er hatte eine anstrengende Saison hinter sich und einen Kreuzbandriss, der noch keine fünf Jahre zurückliegt. Da ist es manchmal auch so, dass ein junger Spieler einen Tag Pause braucht."