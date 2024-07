EM-Rekord knapp verpasst: Kartenflut bei Deutschland gegen Spanien

In einem hochdramatischen Spiel schied Deutschland am Ende auf sehr bittere Art und Weise aus der Heim-EM aus.

Dani Olmo hatte Spanien kurz nach der Pause in Führung gebracht, in der Schlussphase sorgte dann Wirtz für den hochverdienten Ausgleich und brachte das DFB-Team damit in die Verlängerung. In jener stellten sich alle schon auf ein Elfmeterschießen ein, ehe Mikel Merino in der 119. Minute doch noch der spanische Siegtreffer gelang.

Während die Spanier damit weiter vom EM-Titel träumen dürfen und ins Halbfinale einzogen, ist die Europameisterschaft im eigenen Land für Deutschland beendet. Für hitzige Diskussionen sorgte dabei, dass das DFB-Team in der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Elfmeter hätte bekommen können, als Marc Cucurella einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum mit der Hand blockte. Schiedsrichter Taylor sah allerdings von einem Pfiff ab.