"Gnadenlos aussortiert": Ehemaliger Nationalspieler spricht über das Vorgehen von Julian Nagelsmann

Nowotny über Nagelsmann: Zeugt "von einer absoluten Größe"

Es zeuge "von einer absoluten Größe", dass Nagelsmann dazu bereit gewesen sei, sich helfen zu lassen, erklärte Nowotny: "Es ist ja nicht damit getan, dass einer gute Ratschläge erteilt, sondern man muss sie ja auch annehmen. Da hat er eine enorme Entwicklung gemacht. Er hat gemerkt, es funktioniert nur so."

Das Abschneiden der DFB-Auswahl mit dem Erreichen des Viertelfinales bewertet der langjährige Profi von Bayer Leverkusen positiv.

"Wir haben eine gute Leistung gebracht. Gerade in der Gruppenphase. Natürlich ist nicht alles hundertprozentig rund gelaufen. Aber es ist immer wieder aufgeblitzt, was wir als Nationalmannschaft wirklich können. Gegen Spanien war es brutal ärgerlich, der ein oder andere würde sagen: unverdient. Aber wir sind mit erhobenem Haupt ausgeschieden. Wir haben gezeigt, dass wir auf Augenhöhe mithalten können", so Nowotny.