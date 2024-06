"Absurde Fehlentscheidung": Deutschlands Achtelfinal-Schiedsrichter ließ Mats Hummels toben

Michael Oliver: "Diesen Druck nimmst du wahr"

Das Schiedsrichterwesen liegt bei ihm in der Familie: Sein Vater brachte ihn an die Pfeife, seine Frau Lucy ist in der höchsten englischen Frauen-Liga aktiv. Dennoch brachte er im März auch einen anderen Deutschen gegen sich auf: Jürgen Klopp tobte, weil seinem FC Liverpool im Topspiel gegen Manchester City ein klarer Elfmeter verweigert wurde.

"Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet", sagte Oliver vor der EM, der Druck sei bei großen Turnieren größer. "Diesen Druck nimmst du wahr, versuchst aber dennoch, dich so gut wie möglich vorzubereiten, damit du bereit bist."