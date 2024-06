"Habe schnell gemerkt, dass ich Lust habe": Neue EM-Rolle für Robin Gosens

Für Gosens wird es der erste Auftritt in der Rolle des TV-Experten sein. Seine Premiere feiert er direkt beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München an der Seite des früheren DFB-Kapitäns Michael Ballack und Moderator Johannes B. Kerner.

"Ich habe schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren", wird Gosens in der Sender-Mitteilung zitiert: "Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 20-maligen Nationalspieler bei der Auswahl seines vorläufigen Kaders nicht berücksichtigt.

MagentaTV zeigt bei der EM-2024 alle 51 Spiele, davon werden fünf exklusiv übertragen.