Jetzt offiziell! Deutsche Nationalmannschaft hat neue Torhymne

Der Stuttgarter durfte nach seinem Premierentreffer im März gegen die Niederlande (2:1) in Frankfurt als erster deutscher Nationalspieler zu "Major Tom" jubeln. Damals hatten die Fans im Netz für den Hit aus den 1980er-Jahren mobil gemacht. Der DFB hatte sich in der Folge offen gelassen, wie er in dieser Frage weiter verfahren will.

Die nächste Gelegenheit, wie im Hit "abzuheben", haben Mittelstädt und Co. am Montag (20.45 Uhr/ARD) im vorletzten Test gegen die Ukraine in Nürnberg. Beginnend mit dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland soll der Song dann den Sommer prägen - auch als inoffizielle Torhymne.