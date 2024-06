Einsatz gegen Griechenland? Leroy Sané gibt Fitness-Update beim DFB-Team

Unter Julian Nagelsmann hat Sane aufgrund seiner Sperre nach einer Roten Karte im Spiel in Österreich im November noch kein Länderspiel bestritten. Der Bundestrainer gab ihm für das Spiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach aber eine Einsatzgarantie.

"Er hat schon die Chance, in die erste Elf zu rutschen. Aber er muss trainieren und wird gegen die Griechen zum Einsatz kommen", sagte Nagelsmann nach dem 0:0 gegen die Ukraine, fügte aber mit Blick auf das Heim-Turnier an: "Er wird nicht jedes Spiel 90 Minuten machen können, das ist nahezu ausgeschlossen."

Seit Monaten behinderten Sane diese Probleme, auch in der entscheidenden Saisonphase mit dem FC Bayern. "Ich habe es schon eine Weile und durfte die Verletzung ein wenig kennenlernen. Ich weiß, was mir gut tut und was ich sein lassen muss", sagte der Offensivspieler.

Gegen Griechenland will Sane "meine Energie dazugeben" und "noch mehr Variabilität über die Außenpositionen einbringen". Schließlich ist er in dieser Saison ohne Titel geblieben - ein ungewohntes Gefühl. Das soll sich ändern. Der EM-Triumph im eigenen Land sei "von uns allen der Ansporn und das Ziel".