Deutschland und das komplizierte zweite Gruppenspiel: Folgt erneut die Ernüchterung?

EM 2008: Kroatien - Deutschland 2:1 (1:0)

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Polen (2:0) feiern die Fans den Doppel-Torschützen Lukas Podolski. Der Münchner trifft auch gegen Kroatien, da liegt Deutschland in Klagenfurt aber schon 0:2 zurück. Sein Kumpel Bastian Schweinsteiger sieht in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. "Der Platzverweis ist natürlich frustrierend", schimpft Schweinsteiger. Im letzten Gruppenspiel fehlt er daher beim hart erkämpften Sieg gegen Österreich (1:0). Am Ende verliert die unterlegene DFB-Auswahl das Finale gegen Spanien (0:1).