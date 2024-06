Dicke Überraschung! Diesen Star streicht Julian Nagelsmann aus dem EM-Kader

Nübel (27), der eine hervorragende Bundesliga-Saison mit dem Vize-Meister VfB Stuttgart spielte, hatte seine Streichung bereits befürchtet.

"Es kann sein, dass das doch noch passiert. Um ehrlich zu sein, weiß ich es einfach nicht", sagte er im Interview mit t-online. Klar sei, "dass auf Feldspieler-Positionen während eines Turniers eben mehr gewechselt wird als hinten im Tor. Vielleicht sagt sich Julian jetzt kurz vor dem Start, dass ihm doch drei Keeper reichen, weil er auf dem Feld eine größere Flexibilität haben will."

Das Nübel-Aus kommt etwas überraschend. Schließlich hatte Nagelsmann bei der Verkündung seines vorläufigen Kaders noch erklärt: "Wir werden mit vier Torhütern in die EM gehen."

Als erster Streichkandidat galt eigentlich zuletzt Robin Koch von Eintracht Frankfurt, der Innenverteidiger Nummer fünf in der DFB-Hierarchie hinter Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton. Sicher fühlen dürfen sich damit auch Aleksandar Pavlovic von Bayern München oder Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den Nationaltrainern eine Frist bis Mitternacht gesetzt, um die endgültigen 26er-Kader zu benennen. Die EM-Generalprobe gegen Griechenland am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach will Nagelsmann noch abwarten.