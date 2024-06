"Nicht ausgeschlossen": Brajan Gruda und Rocco Reitz vor DFB-Debüt gegen die Ukraine?

Ursprünglich sollten der Mainzer Gruda (20) und der Gladbacher Reitz (22) nur im EM-Trainingslager in Blankenhain dabei sein. Bereits in der vergangenen Woche teilte der DFB mit, dass die Nachwuchskräfte nun bis nach der EM-Generalprobe am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland mitmischen. Große Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme dürfen sie sich aber nicht machen.

Gegen die Ukraine muss Nagelsmann einige Spieler ersetzen. So werden die vier Champions-League-Finalisten erst am Dienstag im EM-Quartier in Herzogenaurach erwartet, Torhüter Marc-Andre ter Stegen soll am Montag kommen. Leroy Sane ist gegen die Ukraine noch gesperrt.