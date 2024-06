"Ich will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben": Robin Gosens spricht über Schock-Anruf von Julian Nagelsmann

© getty

Robin Gosens berichtet von Nachricht von Sandro Wagner

Aufmunterung habe er unter anderem durch Nagelsmanns Co-Trainer Sandro Wagner erhalten, erzählte der frühere Profi von Inter Mailand: "Sandro Wagner hat mir geschrieben: 'Hey, tut mir leid, dass du nicht dabei bist.' Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, und das meinte ich auch aus voller Überzeugung: 'Ist zwar gerade richtig scheiße, aber ich sortiere mich im Sommer, und glaub mir eins: Dann greife ich wieder voll an.'"

Nach dem letzten Spieltag zog es Gosens, der in der abgelaufenen Saison in 37 Pflichtspielen sieben Tore und vier Vorlagen verbuchte, erst einmal zu seinen Eltern in seinen Geburtsort Emmerich, um sich "ein bisschen bei Mama und Papa auszuheulen".