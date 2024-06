"Klare Linie habe ich nicht gesehen": Julian Nagelsmann kritisiert Schiedsrichter Daniele Orsato

Zu Beiers Szene sagte er: "In meinen Augen schon ein Elfmeter, denn Maxi hat eigentlich einen freien Schuss. Es macht für mich keinen Sinn, warum er da nicht hingehen sollte. Aber das ist auch keine klare Fehlentscheidung, alles in Ordnung." Allerdings sei Kai Havertz zuvor ein Elfmeter verweigert worden: "Ich habe mich einmal geärgert für Kai. Das ist ein klarer Elfer, aber er fällt nicht, weil er fair sein will."

Nagelsmanns Fazit zu Orsatos Leistung: "Eine richtig klare Linie habe ich nicht gesehen - aber das tut nichts zur Sache."

Als Gruppensieger der Gruppe A spielt Deutschland sein Achtelfinale am Samstagabend (21 Uhr). Gegner wird der Gruppenzweite der Gruppe C sein. Hier ist allerdings noch alles offen: Aktuell führt England (4 Punkte) die Gruppe vor Slowenien (2), Dänemark (1) und Serbien (1) an.