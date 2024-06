"Das ist eine Schande": Szene mit Ilkay Gündogan sorgt für Empörung

"Dieses Foul kann man nicht entschuldigen, das ist eine Schande", schimpfte der ehemalige englische Nationalspieler Chris Sutton in seiner Funktion als BBC-Experte.

"Das ist eine klare Rote Karte, ein Bein-Brecher, ein skandalöses Foulspiel. So etwas kann man in keiner Ära des Fußballs machen. Er weiß, was er tut, er geht so hoch rein", meinte der frühere Stürmer von Celtic Glasgow weiter.

Porteous hatte Gündogan brutal im Strafraum umgetreten. Anschließend flog der Profi des englischen Klubs FC Watford mit der Roten Karte vom Platz, Kai Havertz verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den fälligen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0.