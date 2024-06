DFB-Team, Testspiel: Wo läuft Deutschland vs. Griechenland im Free-TV und Livestream?

Vor der EM 2024 bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitag, den 7. Juni, ein letztes Testspiel. Die Partie zwischen Deutschland und Griechenland beginnt um 20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

In genau einer Woche beginnt die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Viel Zeit hat das DFB-Team also nicht mehr, um die letzten Automatismen vor dem Turnier einzustudieren. Wie schlägt sich Deutschland am Abend im Testspiel gegen Griechenland?

Am vergangenen Montag war das DFB-Team gegen die Ukraine im Einsatz. Deutschland zeigte eine gute Leistung im Testspiel gegen die Ukrainer. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann kam in Nürnberg aber nicht über ein 0:0 hinaus. Das DFB-Team dürfte daher gewillt sein, mit einem Erfolgserlebnis in die letzten Vorbereitungstage für die EM zu gehen.