Deutschland vs. Griechenland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vom DFB-Team im TV und Livestream?

In einer Woche beginnt die Europameisterschaft 2024 in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem DFB-Team und Schottland. Am heutigen Freitag, 7. Juni, bestreitet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein letztes Testspiel vor der EM. Im Borussia-Park in Mönchengladbach beginnt die Partie gegen Griechenland um 20.45 Uhr.

Im Vergleich zum 0:0 am vergangenen Montag gegen die Ukraine steht Nagelsmann der komplette vorläufige EM-Kader zur Verfügung, also auch die beiden Real-Stars Antonio Rüdiger und Toni Kroos, die für Waldemar Anton und Pascal Groß in die Startformation rücken sollten. Die deutsche Nationalmannschaft will die EM-Euphorie weiter befeuern und mit seinem Sieg gegen Griechenland Selbstvertrauen tanken.