"Wir wollen noch einen Sechser im Kader": Aleksandar Pavlovic verpasst Heim-EM - Emre Can vom BVB nachnominiert

Pavlovic nach EM-Aus: "Ich komme stärker zurück"

Irgendwie hatte Can es ja auch geahnt. Er habe die Karriere in der Nationalmannschaft "noch lange nicht abgehakt", sagte er, als er sich via Bild über sein Aus beschwerte, und: "Die EM hat ja noch nicht angefangen - vielleicht ergibt sich durch ein Hintertürchen noch eine Chance." Die ist jetzt da, Nagelsmann machte von seinem Recht Gebrauch, einen verletzten oder erkrankten Spieler vor der ersten Partie noch auszutauschen. Im Turnierverlauf ist das nur noch bei Torhütern möglich.

Can stand letztmals im September 2023 noch unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick im DFB-Kader, sein letztes von bislang 43 Länderspielen (ein Tor) bestritt er damals unter Interimsnachfolger Rudi Völler beim 2:1 gegen Frankreich. Wenige Monate später wurde er bei der von zwei prominenten Twitter-Usern gekaperten Fan-Wahl zum "Nationalspieler des Jahres" gewählt.

Nagelsmann hat ihn bislang ignoriert, setzte stattdessen auf Pavlovic. Doch den 20-Jährigen bremsten nun seine wiederkehrenden Mandelprobleme aus. "Im Moment bin ich sehr traurig, dass der Traum Heim-EM geplatzt ist", schrieb Pavlovic bei Instagram. "Ich wünsche den Jungs den größtmöglichen Erfolg! Und ich komme stärker zurück!"

Ihm blieb das Pech treu, schon für die März-Länderspiele hatte er aus demselben Grund absagen müssen. Pavlovic plant nun, sich die Mandeln rausnehmen zu lassen. Danach dürfte es herzliche Genesungswünsche geben - von Nagelsmann, der Mannschaft und Can.