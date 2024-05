Deutschlands EM-Kader: Termin für die Bekanntgabe offiziell verkündet

Dazu gehören auch die verbliebenen zwei Testspiele vor dem EM-Beginn für den letzten Feinschliff. Am 3. Juni steht in Nürnberg eine Partie gegen die Ukraine an, die Generalprobe steigt am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland. Zuletzt hatte die DFB-Elf mit zwei Siegen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier geweckt.

Nagelsmann selbst betonte, sich das höchste Ziel zu setzen. "Wir treten an, um den Titel zu gewinnen", sagte der Bundestrainer in einem MagentaTV-Interview. Diesen Anspruch will er auch noch einmal seinen Spielern vermitteln: "Wenn du an einem Turnier teilnimmst, sollte die Grundidee sein, selbiges zu gewinnen. Das haben wir versprachlicht und werden das in den nächsten Wochen auch noch einmal verbildlichen."