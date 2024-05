"Wir haben nicht so viel Zeit": DFB-Team startet EM-Trainingslager - auch Manuel Neuer fehlt

Als die Nationalspieler im Spa & GolfResort Weimarer Land eintrafen, hatte Julian Nagelsmann sein Zimmer in der Nobel-Herberge längst bezogen. Der Bundestrainer fuhr am späten Mittag im Auto mit seiner Familie vor - die Titelsehnsucht hatte ihn da längst gepackt.

"Ich habe auf der Tribüne an den 14. Juli gedacht", sagte Nagelsmann am Rande des DFB-Pokalfinals am Samstagabend in Berlin. 50 Tage nach dem Leverkusener Triumph steigt im Olympiastadion auch das EM-Endspiel.

Doch bis dahin wartet auf Nagelsmann noch viel Arbeit. Am Sonntag versammelte er einen Großteil seines vorläufigen 27er-Kaders erst einmal zum Trainingslager im thüringischen Blankenhain, Torhüter Manuel Neuer fehlte allerdings aufgrund eines Infekts. Wann der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters Bayern München zum DFB-Team stoßen wird, war zunächst offen.

"Wir haben nicht so viel Zeit. Wir werden versuchen, die Inhalte zu trainieren, die wir vor den letzten beiden Spielen auch trainiert haben", sagte Nagelsmann am Rande des Pokalendspiels in der ARD.