DFB-Team, Testspiel: Wo läuft Deutschland vs. Ukraine im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Montag, den 3. Juni, geht es im Nürnberger Max-Morlock-Stadion zwischen Deutschland und der Ukraine zur Sache. Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen und dient als Test für die bevorstehende Europameisterschaft in Deutschland, die am 14. Juni losgeht.

Vor fast einem Jahr standen sich das DFB-Team und die Ukrainer schon mal in einem Testspiel gegenüber, das mit einem 3:3-Unentschieden endete.