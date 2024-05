Täglich vier Spieler? So läuft die Bekanntgabe des deutschen EM-Kaders für die EURO 2024

Um 13 Uhr wird Nagelsmann am Donnerstag seinen 26 Mann starken Kader für die EURO 2024 bekanntgeben. Die ersten Namen sind bereits bekannt: Wie die Tagesschau am Sonntagabend verkündete, wird Innenverteidiger Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund mit dabei sein. Der Spieler selbst bestätigte die Nominierung wenig später auf seinem Instagram-Kanal. Am Montagvormittag wurde mit Jonathan Tah von Bayer Leverkusen der nächste Spieler im Kader bestätigt.

So wird es offenbar bis Donnerstag weitergehen: Laut Bild sollen täglich vier Spieler über diverse Kanäle bekanntgegeben werden, in Zusammenarbeit mit Prominenten, Influencern oder auch Fans. Die Aktion läuft unter dem Namen "Unser Kader für Deutschland". So soll bei den Fans Vorfreude auf das Turnier (14. Juni - 14. Juli) geschürt werden.

Wie der kicker berichtet, soll zudem verhindert werden, dass - wie in der Vergangenheit schon mehrfach vorgefallen - die Namen über andere Kanäle bekannt werden.

Bei je vier Spielern von Montag bis Mittwoch und Nico Schlotterback am Sonntagabend wären bis Donnerstag 13 der 26 nominierten Spieler bekannt.