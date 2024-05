Deutschland, Testspiele vor der EM: Termin, Ort, Zeitplan, Spielplan, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream

Deutschland, Testspiele vor der EM: Termin, Ort, Zeitplan und Spielplan, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream

Zwei Testspiele wird Deutschland vor dem EM-Auftakt gegen Schottland am 14. Juni noch absolvieren. Am 03. Juni empfängt man in Nürnberg die Auswahl der Ukraine, vier Tage später kommt es zum Duell mit Griechenland im Mönchengladbach.