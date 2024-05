Deutschlands EM-Kader: Torwart-Überraschung nach Absage?

Demnach rückt Nübel für Bernd Leno ins Aufgebot. Der Keeper vom FC Fulham muss angeblich aufgrund von Schulterproblemen absagen.

Manuel Neuer (FC Bayern) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) dürften auch im endgültigen Kader für die Heim-Europameisterschaft gesetzt sein.

Nübel und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) könnten somit um den dritten Torhüter-Platz konkurrieren. Nagelsmann darf 23 bis 26 Spieler mit zum Turnier nehmen, darunter müssen drei Torhüter sein.

Nübel steht noch bis 2029 beim FC Bayern unter Vertrag. In der laufenden Saison und in den kommenden beiden Spielzeiten ist der 27-Jährige allerdings an den VfB ausgeliehen.