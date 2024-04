"Verhöhnt das Bekenntnis zu Menschenrechten": Fans machen Druck auf den DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Zahlreiche Fan-Organisationen haben mit Blick auf die fast schon sichere Vergabe der WM-Endrunde 2034 an Saudi-Arabien Druck auf die Spitze des DFB gemacht. In einem Offenen Brief an Präsident Bernd Neuendorf bringen die Gruppierungen auch einen Boykott der Nationalmannschaft ins Spiel.

Anzeige