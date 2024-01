Toni Kroos vor Comeback in der deutschen Nationalmannschaft? "Alles ist möglich"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hält eine Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalmannschaft für nicht zwingend erforderlich für den Erfolg bei der Heim-EM.

"Auf der Position, auf der Toni seit Jahren auf höchstem Niveau spielt, haben wir natürlich die geringste Not", sagte Völler im Interview mit der Sport Bild. Der Weltmeister von 1990 betonte aber: "Niemand ist abgeschrieben, alles ist möglich."

Kroos hatte seine DFB-Karriere nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 gegen England (0:2) und 106 Länderspielen beendet. Bundestrainer Julian Nagelsmann aber heizte die Rückkehr-Spekulationen im ZDF-Sportstudio an, als er ein Comeback einen "interessanten Gedanken" nannte.

Völler hat zudem klare Vorstellungen, wie die Startelf beim EM-Auftakt am 14. Juni in München gegen Schottland aussehen könnte. Um Spieler wie Jamal Musiala und Florian Wirtz beneide "uns ganz Europa", so der 63-Jährige: "Dazu Leroy Sane mit seiner Geschwindigkeit und seiner begnadeten Schusstechnik. Um sie herum musst du eine gute Mannschaft aufbauen, die auch hinten sicher steht."

Völler glaubt auch fest daran, "dass sich eine vergleichbare Euphorie entwickeln kann wie bei unserem Sommermärchen". Es könne sogar "noch schöner werden als 2006, weil die Anreise der Fans bei einer EM kürzer ist als bei einer WM. Alle Spiele werden ausverkauft sein. Wir werden ein fantastisches Turnier erleben."