Deutschland, Fahrplan bis zur EM 2024: Termine, Spielplan, Zeitplan, Gegner, Testspiele, Übertragung im Free-TV und Livestream

Deutschland, Fahrplan bis zur EM 2024: Spielplan, Zeitplan, Gegner und Testspiele

Bis zum EM-Start am 16. Juni 2024 wird die deutsche Nationalmannschaft noch mindestens zwei Testspiele absolvieren. Am 23. März 2024 trifft man in Lyon auf Frankreich, drei Tage später, also am 26. März 2026, empfängt die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Deutsche Bank Park in Frankfurt die Niederlande.

Darüber hinaus gibt es vor dem ersten Gruppenspiel gegen Schottland noch eine weitere Länderspielphase. Zwischen dem 03. und 10. Juni 2024 können ein letztes Mal Testspiele vor dem Turnier angesetzt werden. Gegen wen die deutsche Mannschaft dann aber antreten wird, ist noch nicht klar.

Ein Trainingslager ist außerdem vom 26. bis zum 31. Mai 2024 angesetzt.

Datum Uhrzeit Heim Gast 23. März 2024 21 Uhr Frankreich Deutschland 26. März 2024 20.45 Uhr Deutschland Niederlande

Alle weiteren Termine, also beispielsweise die Bekanntgabe des vorläufigen Turnier-Kaders, sind noch nicht final angesetzt. Lediglich der Stichtag für die endgültige Einreichung der Spielerlisten ist von der UEFA vorgegeben. Spätestens am 07. Juni 2024 muss jede teilnehmende Nation ihren finalen 23-Mann-Kader bekanntgeben.