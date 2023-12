Heim-EM: Rudi Völler verspricht für 2024 "andere Mannschaft"

Rudi Völler (63) setzt in seiner Hoffnung auf eine erfolgreiche Heim-EM im nächsten Jahr auch auf den Faktor Julian Nagelsmann. Der 36-Jährige sei "genau der Richtige. Das ist ein absoluter Top-Trainer", der "mit seinem Temperament, mit seiner Qualität, Spieler für sich zu gewinnen und auch die richtige Taktik zu finden", die Wende zum Besseren schaffen werde, sagte der Sportdirektor des DFB bei einem Telekom-Pressetermin vor der Auslosung der Gruppenphase (18.00 Uhr).

Wie die Taktik im nächsten Jahr aussieht? "Da feilt er schon dran, das kann ich euch versprechen", sagte Völler und kündigte an, dass die Fans im nächsten Jahr eine "andere Mannschaft" sehen würden, um letzten Endes "eine Euphorie zu entfachen".

Laut Völler sei die aufgekommene Kritik nach den Niederlagen zuletzt gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) für Nagelsmann ein wichtiger Baustein in dessen Entwicklung. Da habe der ehemalige Bayern-Coach gemerkt, dass die "Nationalmannschaft nochmal eine Stufe höher ist", sagte Völler, dass "da einfach diese Wucht des Misserfolges, die sich dann in der kompletten Keule" zeige, auch eine andere ist. "Ich will nicht sagen, dass er es unterschätzt hat", sagte Völler, aber "das muss man auch selber dann mal erleben". Damit muss man als Bundestrainer "irgendwie umgehen".

Und genau das könne Nagelsmann. "Das ist halt auch eine große Qualität, die er hat", sagte Völler. Nagelsmann besitze ein "angeborenes Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen in sich selbst, in seine Qualitäten", sagte Völler: "Er wird aus diesen Dingen lernen. Er wird seine Botschaft und seine Schlüsse daraus ziehen für die nächsten Länderspiele. Und er ist jetzt schon wieder voller Tatendrang, hat viele Ideen, was wir dann auch wirklich verbessern können. Auf welche Spieler können wir bauen? Auf welche Taktik können wir bauen?"