U17-WM - Trainer Christian Wück steht mit dem DFB-Team im Finale: Die Wiedergeburt der deutschen Tugenden

Der Name Christian Wück steht für die Wiedergeburt der deutschen Tugenden. Mit ihnen bringt der U17-Trainer den Erfolg zumindest einer DFB-Auswahl zurück.

Auf seiner Internetseite stellt der Deutsche Fußball-Bund Christian Wück als "Experten für Spiel- und Gegneranalyse" vor. Doch der Erfolgscoach der U17-Nationalmannschaft steht längst nicht mehr nur für taktische Finesse, sondern für die Rückkehr der "deutschen Tugenden", die nicht nur in der A-Nationalmannschaft so schmerzlich vermisst werden.

Während Wück sein Team bei der WM in Indonesien aufs große Finale gegen Frankreich am Samstag (13.00 Uhr/Sky und RTL) vorbereitet, bekommt er in der Heimat Lob und Anerkennung.

"Wir brauchen Laptop und Wissenschaft. Aber wir brauchen genauso Bauchgefühl und Erfahrung", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig bei der SID-Mixedzone in Kooperation mit Sky in Köln: "Welcher Vorname mir aktuell als Trainer dazu einfällt? Christian! Und damit denke ich nicht nur an den aus dem Breisgau."

Dort arbeitet Christian Streich erfolgreich beim SC Freiburg, der andere Christian kommt aus Unterfranken und leitet seit 2012 unterschiedliche U-Nationalmannschaften. Nun kann er mit seiner U17 Geschichte schreiben - die Begeisterung hierzulande haben er und seine Jungs längst entfacht.

© getty

Wück: "Können uns nur selbst schlagen"

Das sieht auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann so, der bei Wücks Team die Tugenden "Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft und Widerstandskraft" ausgemacht hat. "Jeder, der dieser Mannschaft zuschaut, ist gefesselt von ihr", sagte der Sky-Experte.

Das soll nun auch Frankreich zu spüren bekommen. Jener Gegner, den die U17 schon vor sechs Monaten beim EM-Finale in Ungarn im Elfmeterschießen geschlagen hat. Beim Wiedersehen soll jetzt der ganz große Triumph folgen - der Glaube an die eigene Stärke ist riesig.

"Ich habe den Jungs gesagt", meinte Analyse-Experte Wück: "Wir können uns eigentlich nur selbst schlagen."