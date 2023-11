DFB-Team - Manuel Neuer über Julian Nagelsmann: "Es gibt keine Absprache"

Torhüter Manuel Neuer hat bestritten, dass er mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits konkret über seine Rückkehr in die Nationalmannschaft im kommenden März gesprochen hat.

"Es gibt jetzt keine Absprache", sagte der Kapitän des FC Bayern nach dem 0:0 in der Champions League gegen den FC Kopenhagen, betonte aber: "Ich stehe im guten Austausch mit meinem Torwarttrainer in der Nationalmannschaft genauso wie mit Julian, und wir gehen alle davon aus, dass ich dabei bin, wenn alles normal läuft."

Seine drei Glanzparaden in der 87. Minute, mit denen er die Münchner vor einer Niederlage bewahrte, wollte Neuer nicht als Bewerbungsschreiben an Nagelsmann verstanden wisssen.

"Er kennt mich, er hat so was schon mal gesehen im Training und auch in den Spielen", sagte der 37-Jährige und betonte: "Von daher bin ich sehr gelassen, was den März angeht."

Die Gegner für die ersten Länderspiele im EM-Jahr 2024 stehen dagegen noch nicht fest. Im Gespräch für März sind Duelle mit den Niederlanden in Frankfurt und Frankreich in Lyon.