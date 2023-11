DFB-Team: Julian Nagelsmann verzichtet angeblich vorerst auf Manuel Neuer

Torwart Manuel Neuer muss offenbar länger auf seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft warten. Wie die Sport Bild berichtete, sei eine Nominierung des 37-Jährigen für das Länderspielfenster im November nicht geplant.

Die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei und drei Tage später in Wien auf Österreich.

Neuers bislang letztes von 117 Länderspielen war der 4:2-Sieg im WM-Gruppenspiel in Katar gegen Costa Rica am 1. Dezember des Vorjahres, als Deutschland sensationell in der Vorrunde gescheitert war.

Nach seinem Unterschenkelbruch wurde der 2014er-Weltmeister von Marc-Andre ter Stegen vertreten, der aktuell mit Blick auf die Heim-EM 2024 in der Pole Position liegt.

Neuer war am vergangenen Samstag beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt 98 in der Bundesliga nach 331 Tagen Pflichtspielpause ins Tor von Bayern München zurückgekehrt.