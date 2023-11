Ein gutes halbes Jahr, bis in Deutschland die EM 2024 steigt. Je näher das Turnier rückt, desto dringlicher wird die Frage nach dem Personal. Aber wann wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den finalen Kader bekanntgeben?

Vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 wird in Deutschland ein neuer Fußball-Europameister gesucht. Wann werden wir erfahren, wen Julian Nagelsmann zur Heim-EM mitnimmt? Wir liefern Antworten.

DFB-Team, EM 2024: Wann gibt Julian Nagelsmann den Kader für die Europameisterschaft in Deutschland bekannt?

Nur noch etwas über ein halbes Jahr müssen wir warten, bis es mit der EURO 2024 losgeht. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir uns bis zur Bekanntgabe des finalen Kaders noch etwas gedulden müssen, dieser wird vor für Großturnieren nämlich meist erst kurz vor der Eröffnung mitgeteilt.

Da die EM erst Mitte Juni eröffnet wird, werden wir also wohl frühestens im Mai wissen, auf wen Nagelsmann setzt. So kann der Bundestrainer auf Formentwicklungen und Verletzungen reagieren.

© getty Wann wird sich Julian Nagelsmann für seinen Kader entscheiden?

DFB-Team: Der Terminplan bis zur EM

Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber automatisch für das Turnier qualifiziert ist, muss also nicht an der Qualifikation teilnehmen. Um sich dennoch vorbereiten zu können, hat das DFB-Team an allen terminierten Länderspielpausen Testspiele ausgemacht.

In diesem Jahr dürfen wir uns noch auf Duelle gegen die Türkei und gegen Österreich freuen.

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 18.11.2023 20.45 Uhr Testspiel gegen die Türkei Olympiastadion (Berlin) 21.11.2023 20.45 Uhr Testspiel gegen Österreich Ernst-Happel-Stadion (Wien) 02.12.2023 k.A. EM-Endrundenauslosung Hamburg 14.06.-14.07.2024 UEFA EURO 2024 Deutschland 14.06.2024 k.A. Deutschland - N.N. (EM) München 19.06.2024 k.A. Deutschland - N.N. (EM) Stuttgart 23.06.2024 k.A. Deutschland - N.N. (EM) Frankfurt am Main

DFB-Team, EM 2024: Der Kader bei den jüngsten Testspielen

Zumindest ein Indiz könnte der Kader auf der jüngsten USA-Reise sein. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen: