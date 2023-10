DFB-Team: Julian Nagelsmann erklärt seine erste Startelf und gibt Gesundheits-Update zu Joshua Kimmich

Am Samstagabend absolviert Julian Nagelsmann seine Premiere als Bundestrainer. Vor dem Testspiel in den USA erklärte er seine erste Startelf und gab zudem ein Update zum Gesundheitszustand des erkrankt ausfallenden Joshua Kimmich.

"Ich erwarte mir von den Spielern in der Viererkette, dass sie viel miteinander sprechen. In den letzten Länderspielen gab es zu viele Gegentore und es wurden zu viele Chancen zugelassen", sagte Nagelsmann vor dem Spiel bei RTL. Im Abwehrzentrum setzt der frühere Bayern-Coach dabei unter anderem auf Rückkehrer Mats Hummels: "Er ist der Organisator, aber natürlich nicht alleine, sondern mit Toni (Antonio Rüdiger, d. Red.) zusammen." Er erwarte von beiden rege Kommunikation.

Hinten rechts setzt der Bundestrainer auf Jonathan Tah von Bayer Leverkusen, der diese Position bereits beim überzeugenden 2:1-Sieg gegen Frankreich im September bekleidete. "Er spielt bei Leverkusen eine herausragende Rolle und spricht dort auch sehr viel", erklärte Nagelsmann. "Wir müssen uns gegenseitig helfen, gerade in der Defensive."

Julian Nagelsmann zu DFB-Aufstellung: "Zwei extrem spielstarke Sechser, zwei extrem spielstarke Zehner"

Davor bietet Nagelsmann neben Ilkay Gündogan Pascal Groß auf, der für Kimmich in die Mannschaft rückte. In der Offensive starten mit Jamal Musiala und Florian Wirtz die zwei größten Talente Deutschlands gemeinsam in der Kreativzentrale, ganz vorne sollen Leroy Sané und Niclas Füllkrug wirbeln.

© getty Wie schlägt sich die DFB-Elf am Abend gegen Frankreich?

"Wir haben zwei extrem spielstarke Sechser, zwei extrem spielstarke Zehner, die beide im Halbraum sehr gefährlich sind", betonte Nagelsmann. Sané und Füllkrug seien indes vorne "zwei Spieler, die ein bisschen unterschiedlich sind, die auch unterschiedliche Aufgaben haben. Fülle kann dabei auch mal auf den linken Flügel ausweichen, das macht er auch in Dortmund immer mal wieder. Aber irgendwann soll er dann natürlich die zentrale Position besetzen." Insgesamt habe man "eine ganz interessante Mischung auf dem Feld", so der 36-Jährige.

Zu Kimmich, der vorzeitig abreist und auch im Testspiel gegen Mexiko kommende Woche nicht mitwirken kann, sagte Nagelsmann: "Zwischendrin sah es wieder besser aus, aber heute Nacht wurde es wieder schlechter und heute Morgen hatte er wieder Schüttelfrost und über 38 Grad Fieber. Daher hat es keinen Sinn gemacht, ihn jetzt die ganze Zeit im Hotelzimmer zu lassen. Es ist besser, dass er schnellstmöglich wieder im Kreise seiner Liebsten ist, wo er gepflegt und gehegt wird."

DFB-Team: Julian Nagelsmann lobt die drei Neulinge

Für die drei erstmals nominierten Neulinge Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart) und Kevin Behrens (Union Berlin) hatte Nagelsmann derweil jeweils sehr lobende Worte übrig. "Alle haben sich sehr gut eingeführt. Robert hat von Beginn an lautstark im Training gecoacht, hat es sehr gut gemacht und kann uns auf der Sechs ein Element geben, was wir sonst so nicht haben."

Führich sei "ein sehr guter Eins-gegen-Eins-Spieler, hat sich auch nicht versteckt. Und Kevin Behrens hat glaube ich in den großen Spielformen im Training die meisten Tore gemacht. Alle drei haben ihre Einladung auf jeden Fall bestätigt."