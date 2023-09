DFB-Team: "Das ist zu viel!" Philipp Lahm kritisiert Gehalt von Bundestrainer Julian Nagelsmann

400.000 Euro soll Julian Nagelsmann pro Monat als Bundestrainer verdienen (das wären 4,8 Millionen Euro pro Jahr). Für Philipp Lahm ist diese Summe zu hoch.

"Die Gehälter im Klub-Fußball sind in den vergangenen fünf bis zehn Jahren exorbitant angestiegen. Ich denke aber, dass ein Bundestrainer-Job nicht mit dem eines Vereinstrainers zu vergleichen ist", sagte Lahm der Bild am Sonntag.

Der Verband stehe für Nachwuchs, Frauenfußball, Ehrenamt, Schiedsrichterwesen, Amateurfußball und damit für das Gemeinwohl, erklärte der 39-Jährige. Entsprechend müssten diese Bereiche gestärkt werden.

"Der DFB ist zurzeit finanziell angeschlagen und daher muss der Verband es aus meiner Sicht schaffen, dass das Gehalt eines Bundestrainers in Zukunft weiter deutlich nach unten geschraubt wird. Vier oder sechs Millionen Jahresgehalt für den Job des Bundestrainers - das ist zu viel! Diese Aufgabe sollte als Ehre empfunden werden", so der Weltmeister von 2014.

Die Entlassung von Hansi Flick kann der Chef des EM-Organisationskomitees derweil gut nachvollziehen.

"Die Bilanz der letzten Monate lässt für mich nur einen Schluss zu: Es hat nicht funktioniert zwischen Hansi Flick und der Mannschaft", sagte Lahm: "Nach der WM wurde viel ausprobiert, viel rotiert. Auch vor dem Turnier war es im Grunde genommen schon ähnlich. Es war nicht zu erkennen: Wer ist denn eigentlich unsere Mannschaft? Bisher hat jede Generation im deutschen Fußball hervorragende Spieler hervorgebracht, die sich jedoch auch etwas anpassen müssen. Denn eine Nationalmannschaft muss sich finden. Das ist meiner Meinung nach nicht passiert."

© getty

Lahm: "Nagelsmann muss das hinbekommen!"

Vor großen Turnieren habe Deutschland in der Vergangenheit fast immer ein Gerüst von sechs bis sieben Spielern gehabt, die in der Verantwortung standen, erklärte der frühere Bayern-Profi weiter. Es sei nun die Aufgabe von Julian Nagelsmann, einen Kern zu finden, eine Mannschaft, in der sich eine Hierarchie entwickelt.

"Man wird sehen, wie er damit umgeht. Der Auftrag ist klar: Julian Nagelsmann muss das hinbekommen! Dafür muss Julian Nagelsmann schnellstmöglich diesen Kern des Teams finden. Ob er das kann, vermag ich nicht zu beurteilen: Er ist relativ jung, hat diese Erfahrung noch nicht. Ich bin gespannt", so Lahm.