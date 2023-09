DFB-Team - Ex-Bayern-Verteidiger Holger Badstuber kritisiert Wahl von Julian Nagelsmann: "Selbst Magath interessanter"

Holger Badstuber hat Kritik an der Entscheidung des DFB geäußert, Julian Nagelsmann zum neuen Bundestrainer zu berufen. Der ehemalige Bayern-Verteidiger hätte stattdessen lieber einen seiner Ex-Trainer an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft gesehen.

"Gerne hätte ich es gesehen, wenn es mein ehemaliger Trainer und Förderer Louis van Gaal geworden wäre. Selbst das Gedankenspiel mit Felix Magath fand ich interessanter als die Entscheidung für Nagelsmann. Nun ja. Schade", schrieb Badstuber in seiner Kolumne bei web.de.

Nagelsmann hält er hingegen nicht unbedingt für die richtige Wahl. "Ist er das, was der DFB aktuell braucht? Eher nicht. Nagelsmann ist kein Trainer für ein Projekt wie die Heim-EM. Er ist ein Vereinstrainer, der täglich mit einer Mannschaft arbeiten will und muss. Dort liegt auch seine Zukunft", führte der 34-Jährige weiter aus.

Gleichzeitig betonte Badstuber, von den Qualitäten Nagelsmanns durchaus überzeugt zu sein. "Die Kompetenz von Nagelsmann stelle ich nicht in Abrede. Wer es in so jungen Jahren zum FC Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft an die Seitenlinie geschafft hat, dem gebührt nichts als Respekt. Er ist ein außergewöhnlicher Charakter, ein Taktiker, rhetorisch stark, einfach ein sehr guter Trainer."

DFB-Team: Nagelsmann mit Vertrag bis 2024

Nagelsmann war am gestrigen Freitag als neuer Bundestrainer vorgestellt worden. Beim DFB wurde der 36-Jährige mit einem Vertrag bis zum Ende der heimischen Europameisterschaft 2024 ausgestattet.

Vor seiner Berufung kursierte mit Van Gaal ein weiterer Ex-Bayern-Coach als möglicher Kandidat durch die Gazetten. Magath hatte sich in einem Interview mit dem Radiosender NDR 90,3 selbst ins Gespräch gebracht.