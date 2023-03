U21 - Deutschland vs. Japan, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien bestreitet das DFB-Team heute ein Testspiel gegen die japanische U21-Auswahl. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien findet zwar erst im Sommer statt (21. Juni bis 8. Juli), trotzdem bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten Tagen bereits ihre letzten Testspiele vor dem großen Turnier - zwei an der Zahl. Das erste der beiden steigt am heutigen Freitag, den 24. März, gegen die japanische U21-Auswahl.

Um 18.15 Uhr ertönt diesbezüglich der Pfiff zum Anstoß, bestritten wird das Testspiel in der PSD-Bank-Arena, der Spielstätte des Regionalligisten FSV Frankfurt.

In vier Tagen (Dienstag, 28. März) steht gegen den EM-Gastgeber Rumänien in Sibiu (Rumänien) das nächste Spiel der Deutschen an.

U21 - Deutschland vs. Japan, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Nicht DAZN, nicht Sky und auch nicht die ARD oder das ZDF wurden heute mit der Übertragung des U21-Testspiels zwischen Deutschland und Japan beauftragt. Die Übertragungsrechte für die Partie liegen nämlich bei ProSieben Maxx, das auch das bevorstehende Spiel gegen Rumänien am Dienstag übertragen wird.

© getty Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet in den nächsten Tagen Testspiele gegen Japan (24. März) und Rumänien (28. März).

Was die Übertragung heute betrifft, geht diese um 17.45 Uhr los. In Frankfurt kommt dabei folgendes Personal zum Einsatz:

Moderation: Christian Düren

Christian Düren Kommentar: Matthias Stach

Matthias Stach Experte: René Adler

Deutschland gegen Japan ist jedoch nicht nur im TV zu sehen. Zu den 90 Minuten wird auch ein kostenloser Livestream angeboten. Dieser ist bei ran.de auffindbar.

U21 - Deutschland vs. Japan, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

SPOX biete all jenen, die das TV- oder Livestream-Angebot bei ProSieben Maxx und ran.de nicht wahrnehmen können, einen Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Auswechslungen - wir lassen kein wichtiges Ereignis aus.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Deutschland und Japan.

U21, Deutschland vs. Japan, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: U21 Deutschland vs. U21 Japan

U21 Deutschland vs. U21 Japan Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 24. März 2023

24. März 2023 Uhrzeit: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Ort: PSD-Bank-Arena, Frankfurt

PSD-Bank-Arena, Frankfurt TV: ProSieben Maxx

Livestream: ProSieben Maxx, ran.de

Liveticker: SPOX

U21: Der deutsche Kader für die beiden Testspiele