Deutschland vs. Belgien heute live, Übertragung: Länderspiel im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Länderspielpause bekommt es Deutschland heute mit Belgien zu tun Alle Infos zum Länderspiel und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Nach dem enttäuschenden Aus in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Katar ist Deutschland mit einem 2:0-Sieg über Peru am vergangenen Wochenende erfolgreich in das neue Kalenderjahr gestartet. Drei Tage später empfängt das DFB-Team in Köln nun Belgien. Der Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion ist für 20.45 Uhr angesetzt.

Belgien konnte im ersten Qualispiel gegen Schweden ebenfalls einen Sieg einsacken. 3:0 fertigte die Mannschaft des Debütanten Domenico Tedesco die Skandinavier ab, Romelu Lukaku war für alle Tore der belgischen Auswahl verantwortlich.

Wer im Duell heute die Nase vorn hat, könnt Ihr übrigens vollkommen kostenlos im Free-TV verfolgen. Wo, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Deutschland vs. Belgien heute live, Übertragung: Länderspiel im TV und Livestream

Deutschland vs. Belgien - das könnt Ihr heute bei RTL sehen. Der Kölner Sender hat sich die Übertragungsrechte an einigen Vorbereitungsspielen der DFB-Elf gesichert, unter anderem heute. Den Countdown gibt es schon um 20.15 Uhr, pünktlich zum Spiel wird in die Kommentatorenkabine geschaltet. Dieses Team ist im Einsatz:

Moderatorin: Laura Papendick

Laura Papendick Experte: Steffen Freund

Steffen Freund Kommentator: Marco Hagemann

Einen Livestream gibt es auch, allerdings ist dieser via RTL+ nur mit einem Abo zugänglich. 6,99 Euro kostet dieses im Monat.

© getty Romelu Lukaku hat gegen Schweden dreifach getroffen.

Deutschland vs. Belgien heute live, Übertragung: Liveticker von SPOX

Ihr verfolgt das Ganze lieber in Schriftform? Dann schaut doch einfach in unserem Liveticker vorbei:

Hier geht's zum Liveticker des Länderspiels zwischen Deutschland und Belgien.

Länderspiel, Deutschland vs. Belgien: Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Belgien

Deutschland vs. Belgien Wettbewerb: Länderspiel

Länderspiel Datum: 28. März 2023

28. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

