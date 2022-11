DFB-Team - WM-Kader: Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg kann Hansi Flick nicht verstehen

Maximilian Arnold wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht in das Aufgebot für die WM in Katar berufen. Eine Entscheidung, die der Kapitän des VfL Wolfsburg nicht nachvollziehen kann.

"Ich kann ich mir nichts vorwerfen. Ich denke, ich hätte für das Nationalteam einen Mehrwert darstellen können, weil ich noch einmal andere Fähigkeiten und Attribute mitbringe", wird Arnold auf der Homepage der Wolfsburger zitiert.

Er sei "sehr, sehr enttäuscht", erklärte der 28-jährige Mittelfeldspieler weiter: "Ich habe am Donnerstag eine Zeit gebraucht, die Entscheidung zu verarbeiten."

Bundestrainer Flick habe sich ihm gegenüber "nicht gerade großartig erklärt, es gab auch nicht sonderlich viel zu erklären", so Arnold.

Arnold absolvierte bislang lediglich drei Länderspiele. In der laufenden Saison stand er für den VfL in 16 Partien auf dem Platz, in denen er drei Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete.