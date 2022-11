DFB-Team: Mario Götze bedankt sich bei Hansi Flick für das Vertrauen

Mario Götze freut sich über sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Mit großer Dankbarkeit hat der WM-Held von 2014 auf die WM-Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick reagiert.

"Es ist schon eine Weile her. Fünf Jahre, um genau zu sein. Ich freue mich sehr, wieder Teil des deutschen WM-Kaders zu sein und bin dankbar für das Vertrauen von Hansi Flick und seinem Trainerstab", schrieb Götze bei Instagram.

Der 30-Jährige empfinde die Nominierung als "Belohnung für die harte Arbeit, die ich geleistet habe, aber ohne meine Frau, meine Familie, meine großartigen Teamkollegen und Trainer wäre das nicht möglich gewesen".

Bundestrainer Flick hatte Götze am Donnerstag in den Kader für die WM in Katar berufen. "Mario ist ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat, der alles intuitiv macht", sagte Flick. "Er kann uns das eine oder andere an Überraschung geben."

Auch Thomas Müller freute sich über Götzes Rückkehr. "Willkommen zurück, Mario. Schön, dass du wieder im Kreise der Nationalmannschaft bist", schrieb der Bayern-Star bei LinkedIn.

Mario Götze schoss Deutschland 2014 zum WM-Titel

Götze, der im WM-Finale 2014 das Siegtor gegen Argentinien erzielt hatte, bestritt am 14. November 2017 gegen Frankreich sein bislang letztes Länderspiel. Insgesamt steht Götze bei 63 Einsätzen für das DFB-Team, dabei erzielte er 17 Tore.

Nach seinem Wechsel von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt in diesem Sommer hatte Götze im bisherigen Saisonverlauf wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Bei der Eintracht ist er absoluter Leistungsträger im offensiven Mittelfeld, in 22 Pflichtspielen steuerte er zwei Treffer und drei Assists bei.