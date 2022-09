DFB-Team: Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff und Joshua Kimmich im Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in den kommenden Tagen in der Nations League auf Ungarn und England. Am Dienstag ab 12.30 Uhr stehen daher DFB-Manager Oliver Bierhoff und Joshua Kimmich für Fragen auf einer Pressekonferenz zur Verfügung. Im Liveticker verpasst Ihr keine Aussage.

Das DFB-Team trifft am Freitag zunächst in Leipzig auf Ungarn. Drei Tage später geht es dann in London gegen die Auswahl Englands.

Joshua Kimmich über Katar: "Auf eine WM hat man als Spieler immer extreme Lust. Es ist in diesem Jahr so, dass viel darüber diskutiert wird, auch zu Recht. Es ist schwierig, sich nach der Vergabe mit vielen Dingen auseinanderzusetzen, was einige Bedingungen angeht. Das wusste man vor der Vergabe. Am Ende des Tages wird ein Boykott von den Spielern gefordert, aber da sind wir zwölf Jahre zu spät dran. Sowas muss vorher berücksichtigt werden. Es ist ein Spagat. Auf der einen Seite freut man sich auf das Riesenevent, auf der anderen Seite gibt es diese Missstände, die wir auch immer wieder ansprechen."

Das war es von Oliver Bierhoff, weiter geht es mit Joshua Kimmich.

Oliver Bierhoff über Deutschlands Standort in der Weltspitze: "Wir wären schon näher dran, wenn wir die Spiele, die wir positiv gestaltet haben, gewonnen hätten. Wir sind auf einem guten Weg, das wird sich bei der WM dann aber zeigen. Wenn wir die Nations League gewinnen, wäre das schon ein Statement. Von Italien war ich etwas enttäuscht, das war nicht die starke italienische Mannschaft aus den letzten Jahren. Insofern würde ich das nicht überbewerten."

Oliver Bierhoff über Prämien: "Grundsätzlich sind wir begeistert, was unsere Frauenmannschaft geleistet hat. Unsere Aufgabe ist es, das aufzunehmen und weiter voranzutreiben, was wir auch machen. In der Abstimmung mit Martine und den Trainerstäben und den Spielerinnen laufen wir einen gemeinsamen Weg und das wird gut. Richtung Prämienverhandlung (bei den Männern, Anm. d. Red.) kann ich nur sagen, dass sie stattfinden wird."

Oliver Bierhoff über Baustellen vor der WM: "Für mich persönlich ist es, wenn ich das Gesamte betrachte, dass wir noch abgeklärter sein müssen in Spielen, die wir dominieren. Den Gegner dürfen wir nicht mehr rankommen lassen. In diesen Momenten merkt man ein bisschen Anfälligkeit. Diese Selbstverständlichkeit und Dominanz, wenn wir da noch dran arbeiten, dann ist das für so ein Turnier sehr wichtig."

Oliver Bierhoff über Hansi Flick: "Wenn ich ihn ärgern will, nenne ich ihn Hans-Dieter. Dann wird er grummelig. Es kommt ihm immer wie ein großes politisches Amt vor, wenn ihn jemand Bundestrainer nennt. In dieser Rolle, in dieser herausgehobenen Position sieht er sich gar nicht. Das macht ihn auch stark."

Oliver Bierhoff: "Spieler von Bayern München nicht mit hängenden Köpfen"

Oliver Bierhoff über die Bayern-Spieler: "Ich sehe unsere Spieler von Bayern München nicht mit hängenden Köpfen. Ich glaube nicht, dass wir sie aufbauen müssen. Wir hoffen trotzdem, dass die Zeit bei der Nationalmannschaft für einige ein Bruch mit dem Alltag ist, um Vertrauen zu sammeln und neu einzusteigen. Ich sehe die Situation dort nicht dramatisch. Sie haben andere Ansprüche, aber wenn man sieht, wie viele Chancen sie sich erarbeitet haben, mit wie viel Dominanz sie spielen, dann sind das ein paar Dinge, die aktuell nicht aufgehen, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft ist, die auseinanderfällt."

Oliver Bierhoff über den Spielplan vor der WM: "Es sind bestehende Verträge mit den Fernsehsendern, die viel Geld in die Hand nehmen. Mir wurde mitgeteilt, dass die Liga auch nicht das letzte Wort haben. Es sind auch die Fernsehsender, die auf ihre Rechte pochen."

Oliver Bierhoff über den eigenen Anspruch bei der Nations League: "Wir haben den Anspruch, die Nations League erfolgreich abzuschließen. Es wäre ein Vertrauensschub für die Mannschaft. Es ist gleichzeitig auch ein Gradmesser. Weiterblickend in Richtung 2023, wo wir nur Freundschaftsspiele haben, wäre ein Wettbewerb sehr hilfreich."

Oliver Bierhoff über den eigenen Anspruch bei der WM: "Wir wissen, dass die Konkurrenz sehr groß sind. Ich glaube, wenn eine deutsche Nationalmannschaft in ein Turnier geht, muss sie daran glauben, es zu gewinnen. Wir haben die Qualität bei unseren Spielern, die regelmäßig Champions League spielen bei absoluten Top-Vereinen."

Oliver Bierhoff: "Die Belastung ist sehr hoch"

Oliver Bierhoff über Verletzungsrisiko bei der WM: "Die Belastung ist sehr hoch, aber wenn sie die WM nicht spielen würden, dann würden sie woanders spielen. Es ist etwas kompromierter, weil man Platz schaffen musste, dadurch eine oder zwei englische Wochen mehr hatte. Aber in der Gesamtbetrachtung sehe ich das nicht negativ, in der Einzelbetrachtung kann man sagen, dass es stark auf den November fällt. Aber wir beschäftigen uns sehr mit Belastungssteuerung."

Oliver Bierhoff über den Campus: "Er soll Heimat des gesamten deutschen Fußballs sein, weil nicht nur die A-Nationalmannschaft, sondern auch alle anderen Mannschaften hier waren, die sonst diese Möglichkeiten nicht haben. Wir haben uns klare Vorgaben gesetzt, dass jede Mannschaft, wann immer es möglich ist, hier ihr Quartier aufschlagen kann. Man hat hier immer gute Platzverhältnisse. Für die A-Nationalmannschaft ist es auch ein Ziel, immer wieder hier herzukommen. Man kennt die Einrichtungen und fühlt sich wohl. Frankfurt hat einen Flughafen, von wo man überall hinkommt. Wir haben 33 Zimmer, das ist für eine Mannschaft ausreichend. Aktuell haben wir noch einige bauliche Maßnahmen. Darüber hinaus haben wir bei der A-Nationalmannschaft einen größeren Betreuerstab, sodass es einfacher ist, sie im Hotel zu betreuen."

Oliver Bierhoff über die WM in Katar: "Das Turnier ist etwas Besonderes, weil es in einer anderen Jahreszeit ist und die Vorbereitung wegfällt. Die Trainer übernehmen aus englischen Wochen heraus."

Oliver Bierhoff über Jamal Musiala: "Ich war beim Meeting, ich habe nur von weitem draufgeschaut. Ich denke aber, es ist nichts Schwieriges." (Ergänzung der Pressesprecherin: "Es war eine oberflächliche Wunde, die versorgt werden musste.")

Oliver Bierhoff über die allgemeine Stimmung: "Wir freuen uns, dass wir nach der Sommerpause mal wieder als Mannschaft zusammengekommen sind. Das ist auch für die Trainer eine schöne Sache. Es ist ein besonderer Lehrgang, nicht nur, weil wir die Nations League erfolgreich abschließen wollen, sondern, weil es auch der letzte Lehrgang vor der Nominierung ist."

Und los geht es! Oliver Bierhoff macht den Anfang.

Gleich geht es hier hoffentlich los mit Oliver Bierhoff und Joshua Kimmich. Zunächst teilte der DFB mit, es gehe um 12.45 Uhr los, dann hieß es, Start wäre um 12.30 Uhr. Offenbar wird es dann wohl doch etwas später.

DFB-Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff und Joshua Kimmich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein sportlicher Blick auf Deutschlands Situation in der Nations-League-Gruppe 3 in Liga A offenbart, dass Ungarn nach vier Spieltagen Tabellenführer vor Deutschland ist, das DFB-Team aber mit einem Sieg die Spitze erklimmen könnte. Europameister Italien liegt auf Platz drei, Letzter ist England.

Vor Beginn: In diesen Tagen sind natürlich besonders die Aussagen Kimmich von Interesse - sollte er sich zur Ergebniskrise beim FC Bayern äußern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur DFB-PK mit Oliver Bierhoff und Joshua Kimmich. Los geht es um 12.30 Uhr.

