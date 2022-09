DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Timo Werner im Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Freitag in der Nations League auf Ungarn. Vor der Partie äußern sich Bundestrainer Hansi Flick und Stürmer Timo Werner zur aktuellen Situation beim DFB-Team. Die Pressekonferenz könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

DFB-Pressekonferenz mit Hansi Flick und Timo Werner heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Vorfeld der Partie musste Hansi Flick gleich drei krankheitsbedingte Ausfälle verkraften. Kapitän Manuel Neuer und sein Bayern-Teamkollege Leon Goretzka reisten am Mittwoch nach einem positiven Coronatest ab. BVB-Profi Julian Brandt musste aufgrund eines Infekts ebenfalls bereits die Heimreise nach Dortmund antreten. Flick nominierte Torhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Mittelfeldspieler Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) nach.

Vor Beginn: Die Partie zwischen Deutschland und Ungarn am Freitag in Leipzig (20.45 Uhr im Liveticker) ist in tabellarischer Hinsicht das Topspiel der Gruppe 3 der Nations League. Im Hinspiel trennte sich das DFB-Team 1:1 von Ungarn. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Hansi Flick nun die Tabellenführung übernehmen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DFB mit Bundestrainer Hansi Flick und Stürmer Timo Werner. Los geht es um 12.45 Uhr.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3 in Liga A

Ungarn führt die Tabelle nach vier Spieltagen überraschenderweise vor der deutschen Nationalmannschaft an. Mit einem Sieg könnte das DFB-Team am Freitag jedoch vorbeiziehen. Der aktuelle Europameister Italien liegt auf Rang drei, Tabellenschlusslicht ist England.