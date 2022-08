DFB-Team: Bundestrainer Hansi Flick schwärmt von Mario Götze

Bundestrainer Hansi Flick schwärmt von Mario Götze (30). "Ich hätte ihn auch gerne mal zu Bayern München geholt. Er ist einfach ein Spieler, der gerade im letzten Drittel seine enormen Stärken hat - deswegen wäre er eine gute Ergänzung gewesen", sagte Flick im Podcast "Mehr als ein Spiel" der DFB-Stiftungen.

Götze könnte noch ein Thema für die Wüsten-WM in Katar werden. Der Neuzugang des Bundesligisten Eintracht Frankfurt hatte der deutschen Nationalmannschaft 2014 mit seinem Siegtor im Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) den vierten WM-Titel beschert.

"Wenn das ein Messi geschossen hätte, würden wir das Tor wahrscheinlich jedes Jahr 300 Mal sehen. Die Flanke kam, er nahm den Ball mit der Brust - das war eine fließende Bewegung, ein Weltklasse-Tor. Es war eigentlich das Tor des Jahrzehnts, des Jahrhunderts fast", lobte Flick.

Mit Blick auf die anstehende WM gab sich der Bundestrainer indes eher bescheiden: "Wenn der Fan, der Zuschauer, jeder Deutsche das Gefühl hat: ‚Okay, die Mannschaft hat alles gegeben', dann ist es, glaube ich, auch ein Erfolg." Das jedoch war aus seiner Sicht zuletzt nicht immer der Fall: "Ob es jetzt die WM in Russland war oder die EM im vergangenen Jahr: Das Gefühl war am Ende schon so, dass man mehr erwartet hat, auch von der Mannschaft. Genau das darf nicht passieren. Es muss das Gefühl herrschen, dass die Mannschaft alles gegeben hat und man zufrieden sein kann."

Hansi Flick: Bayern-Zeit hat "zu viel Fleisch, Kraft und Energie gekostet"

Flick erinnerte sich auch an seine enorm erfolgreiche Zeit beim FC Bayern, die recht unspektakulär begann: "Anfangs hat man mich gefragt, ob ich mir das für zwei Spiele zutraue. Ich wusste nicht, wie weit es geht. Nach diesen zwei Spielen hieß es dann ‚bis zur Winterpause', nach der Winterpause sagte man dann ‚wir schauen bis Sommer'. So hat sich das Ganze aufgebaut."

© getty Hansi Flick hat eine hohe Meinung von Mario Götze.

Doch trotz der insgesamt sieben Titeln in nicht einmal zwei ganzen Saisons, fand Flicks Engagement dort im Sommer 2021 ein jähes Ende, was Flick so erklärte: "Auch beim FC Bayern gab es Sachen, bei denen ich einfach gesagt habe: 'Nee, so möchte ich nicht weiter arbeiten.' Auch wenn mir das leidgetan hat, weil ich eine super Mannschaft und ein überragendes Trainerteam hatte. Es hat einfach zu viel Fleisch, Kraft und Energie gekostet."