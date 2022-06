DFB ohne Sieg: Bierhoff trotzdem mit positivem Zwischenfazit

Oliver Bierhoff hat nach der Hälfte des Nations-League-Viererpacks auch ohne Sieg ein positives Zwischenfazit gezogen. "Die Bilanz sieht sehr positiv aus, auch wenn wir uns mehr erwartet haben. Wir sind auf einem guten Weg, die Richtung stimmt", sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie am Donnerstag in Herzogenaurach. Es gebe aber "noch Arbeit zu erledigen".

Nach den Unentschieden in Italien und gegen England (beide 1:1) steht am Samstag (20.45 Uhr) in Budapest gegen Ungarn die dritte Begegnung an. Der Viererpack wird mit dem Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach (14. Juni) abgeschlossen.

"Das klare Ziel ist es, dass wir gegen Ungarn drei Punkte holen. Das ist unser Anspruch. Wir haben hohe Ambitionen", sagte Bierhoff. Das Ziel sei der Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für das Final Four im kommenden Jahr, "weil wir in 2023 nur Freundschaftsspiele haben", so Bierhoff: "Da würden zwei Wettbewerbsspiele der Mannschaft gut tun."

Als Gastgeber ist die DFB-Auswahl für die EM 2024 qualifiziert und muss keine Qualifikationsspiele bestreiten.

Noten: Dortmunds Neuer fällt klar ab - Englands Problem-Profi ganz stark © imago images 1/30 Zeichen gegen Rassismus vor dem Spiel, toller Kampf während des Spiels: Deutschland und England trennen sich 1:1, wobei viele DFB-Stars überzeugen, einer aber abfällt. Bei England überzeugt ein Gescholtener. Die Noten des Spiels. © imago images 2/30 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Immer da, wenn man ihn brauchte. Zeigte keine Unsicherheiten. Starke Parade bei einem Weitschuss von Mount. Entschärfte dann spektakulär eine hundertprozentige Chance von Kane. Beim Elfer von Kane im falschen Eck. Note: 2. © getty 3/30 LUKAS KLOSTERMANN: Gewann viele Zweikämpfe, immer aufmerksam in der Defensive. Dazu bissig im Pressing. Nach vorne hätte noch etwas mehr kommen können. Note: 3. © imago images 4/30 ANTONIO RÜDIGER: Absoluter Boss in der deutschen Abwehr. Immer zur Stelle, klärte mehrfach in gefährlichen Situationen. In der Luft auch bockstark. In der Anfangsphase offensiv gefährlich, als Müller nicht an seinen Kopfball kommt. Note: 2,5. © imago images 5/30 NICO SCHLOTTERBECK: Ein gefährlicher Fehlpass im Aufbau, mehrere Unsicherheiten und kritische Ballverluste. Außerdem keinerlei Impulse nach vorne. Verursachte dann auch noch den Elfmeter von Kane. Schwach. Note: 5. © imago images 6/30 DAVID RAUM: Einige gewonnene Zweikämpfe in der Defensive. Dazu mehrere knackige Vorstöße in der offensiven Bewegung. Wirkt, als spielte er schon viel länger auf diesem hohen Niveau. Note: 2. © imago images 7/30 ILKAY GÜNDOGAN: Solider Auftritt, wenig im Zentrum zu tun, ließ aber auch nichts anbrennen. Wenig Impulse nach vorne. Note: 3,5. © getty 8/30 JOSHUA KIMMICH: Anfangs kaum Impulse nach vorne. Immer auf Sicherheit bedacht. Oft zu konservativ: Brach mehrmals die Vorwärtsbewegung ab und wählte den kurzen Rückpass. Dann aber die Vorlage auf (den sehr freien) Hofmann zum 1:0. Note: 3,5. © getty 9/30 JONAS HOFMANN: Nicht so quirlig wie die anderen Spieler in der deutschen Offensive. Trotzdem der Torschütze. Allerdings auch sehr alleine gelassen von der englischen Abwehr. Defensiv machte Hofmann immer wieder gut die Räume zu. Note: 3. © getty 10/30 THOMAS MÜLLER: Insbesondere in der ersten Hälfte ein echter Raumdeuter. War überall auf dem Feld zu finden, tauschte oft Positionen mit Musiala und Havertz. Hätte aus seiner Großchance mehr machen können, als Pickford stark klärte. Note: 2,5. © imago images 11/30 JAMAL MUSIALA: Sehr agil, ging oft ins Dribbling, kreierte viele Szenen. Stand aber auch mit einigen Ballverlusten da. Sehr gute Torchance in der 45. Minute, bekam aber zu wenig Druck hinter den Ball. Alles in allem ein sehr frischer Auftritt. Note: 2. © imago images 12/30 KAI HAVERTZ: Wechselte sich mit Müller in der Sturmspitze ab, dort immer anspielbar. Wenn er sich fallen ließ, leitete er immer wieder gute Angriffe ein. So ist er im WM-Jahr gesetzt. Note: 2. © getty 13/30 TIMO WERNER: Kam in der 65. für Musiala. Schnell in der Bewegung nach vorne beim Konter nach einem schicken Pass von Havertz, aber Keeper Pickford war einen Schritt schneller. Note: 3,5. © imago images 14/30 SERGE GNABRY: Kam in der 65. für Hofmann. Ein guter Flankenlauf. Fiel sonst nicht weiter auf. Note: 3,5. © getty 15/30 LEON GORETZKA: Kam in der 75. für Müller. Keine nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images 16/30 LEROY SANE: Kam in der 83. Minute für Gündogan. Konnte bei einem starken Konter nicht den Pass auf Werner anbringen. Keine Bewertung. © imago images 17/30 ENGLAND – JORDAN PICKFORD: Starke Vorstellung! Er wurde früh geprüft, aber dann war er jedes Mal zur Stelle: u.a. gegen Müller, Musiala und vor allem wieder Müller (69.). Beim 0:1 ist er am Ball dran - wohl aber schwer, da noch etwas zu tun. Note: 2. © imago images 18/30 KYLE WALKER: Der ManCity-Star verhinderte schon nach drei Minuten womöglich den Rückstand, hatte danach aber schon so seine Probleme gegen Raum und Musiala, die seine Seite beackert haben. Etwas sicherer nach der Pause. Note: 3,5. © imago images 19/30 JOHN STONES: Man merkt ihm die Pep-Schule an, spielte den Ball immer sauber aus der Viererkette im Aufbau. Nach vorne aber selbst kaum aufgerückt. Beim 0:1 ist er zu weit weg, war aber wohl Opfer der fehlenden Zuordnung. Note: 3,5. © imago images 20/30 HARRY MAGUIRE: Der viel gescholtene ManUnited-Kapitän fühlt sich im Trikot der Three Lions offenbar wohler. Stark in der Luft, rigoros im Zweikampf, sehr präsent auf dem Platz. Beim 0:1 fehlte die Zuordnung, nicht direkt sein Fehler. Note: 2,5. © getty 21/30 KIERAN TRIPPIER: Rückte auf die linke Abwehrseite und dort durchaus mit Bock auf lange Reisen, wenn der Raum da war. Deutlich der aktivere der beiden Außenverteidiger Englands. Nach der Pause nicht mehr ganz so häufig vorne, aber solide. Note: 3,5. © imago images 22/30 DECLAN RICE: West Ham bot ihm einen Acht-Jahres-Vertrag mit knapp 100 Mio. Euro Gehalt an. Er lehnte ab, weil ihn andere wollen. Man sah oft, warum. Beim 0:1 machte er den Schritt nach vorn und öffnete den Raum. Das sorgte für Unordnung. Note: 4. © imago images 23/30 KALVIN PHILLIPS: Nach Zusammenprall mit Schlotterbeck probierte er es kurz, ob es weitergeht, musste aber dann nach 14 Minuten verletzt runter. Keine Bewertung. © imago images 24/30 BUYAKO SAKA: Flinke Beine wie immer, manchmal schneller als die Gedankengänge und dann wirkten die Aktionen überhastet. Mit einer Riesenchance in der 45., als Neuer parierte. Vor er Pause auffälliger. Machte Platz für Bowen (79.). Note: 4. © imago images 25/30 MASON MOUNT: Weil sich Kane vehement fallen ließ, wich Mount oft auf die linke Seite aus, aber da eher verloren als brauchbar. Nach dem 0:1 mit zwei sehr ordentlichen Abschlüssen. Das waren aber auch die einzigen Höhepunkte des Chelsea-Stars. Note: 4. © imago images 26/30 RAHEEM STERLING: Mit einer guten Chance im ersten Durchgang, aber weil auf seiner Seite Hofmann viel unterwegs war, musste er nach hinten arbeiten. Dem Vernehmen nach nicht seine Lieblingsaufgabe. Er legte dann vor dem Elfmeter für Kane auf. Note: 3,5. © imago images 27/30 HARRY KANE: In ruhigen Augenblicken sah er sich um und dachte wohl: "Son, wo bist du?" Er ließ sich wie gewohnt viel fallen, fehlte dann vorne. Aber erst mit der Riesenchance (76.), dann Elfmeter herausgeholt und dem 50. Treffer für England. Note: 2,5. © imago images 28/30 JUDE BELLINGHAM: Kam schon nach 14 Minuten für den verletzten Phillips und der BVB-Motor tackelte, was das Zeug hielt. Viele Zweikämpfe, viele Ballgewinne. Natürlich auch verbal wieder ganz vorne dabei. Note: 3. © imago images 29/30 JACK GREALISH: Kam in der 73. Minute für Mount und hatte nur eine Minute später eine Riesenchance, die Neuer parierte. Überragend auch das Zuspiel auf Kane (76.). Keine Bewertung. © getty 30/30 JARROD BOWEN: Kam kurz vor Schluss zu seinem zweiten Länderspiel und gleich mit einer guten Gelegenheit. Bulliger Typ. Keine Bewertung.

Oliver Bierhoff über DFB-Frauen: "Einnahmen ganz anders"

Darüber hinaus hat Bierhoff erläutert, warum die deutschen Fußballerinnen bei einem möglichen EM-Triumph trotz einer Rekordprämie weniger kassieren als die Männer. "Einnahmen und Umsätze sind bei einem Turnier der Männer ganz anders als bei einem Frauen-Turnier", sagte er, fügte aber mit Blick auf die Vorbereitung an: "Wir machen alles, dass sie die gleichen Bedingungen haben."

Der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg winkt bei der EM in England (6. bis 31. Juli) eine Rekordprämie. Gewinnt die DFB-Auswahl den neunten EM-Titel, erhält jede Spielerin 60.000 Euro. Für den Finaleinzug gibt es 30.000 Euro, beim Erreichen des Halbfinales werden 20.000 Euro pro Spielerin ausgeschüttet. Überstehen die DFB-Frauen die Gruppenphase und ziehen ins Viertelfinale ein, sind 10.000 Euro sicher.

"Wir glauben, dass wir mit der Erhöhung gezeigt haben, dass wir den Frauen-Fußball fördern wollen", sagte Bierhoff. Voss-Tecklenburg hatte nach den Verhandlungen von einem "guten Ergebnis" und einer "positiven Entwicklung" gesprochen.

Mehr würden die Frauen derzeit laut Bierhoff auch nicht erwarten. Equal Play sei ihnen wichtiger als Equal Pay, so der Europameister von 1996: "Wir fiebern mit, und ich hoffe, dass ganz Deutschland das Turnier verfolgt."