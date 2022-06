DFB-Team: Lothar Matthäus sieht Deutschland als WM-Titelanwärter

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die deutsche Auswahl als Titelanwärter bei der WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember).

"Deutschland hat alle Chancen, in der Nations League als Gruppensieger in die Final Four einzuziehen, genauso sind wir für mich neben Frankreich und England einer der Favoriten auf den WM-Titel", schrieb der Weltmeister-Kapitän von 1990 in einer Kolumne im kicker.

"Mein Glaube daran hat etwas mit der guten Mischung des Kaders zu tun", erklärte Matthäus: "Er besteht aus Spielern, die die Champions League und nationale Meisterschaften gewonnen haben oder in der Premier League den Unterschied machen können."